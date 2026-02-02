Más de 300 llantas, en su mayoría de tractocamión, fueron retiradas de los accesos a la ciudad durante una jornada de limpieza realizada por cuadrillas de la Dirección de Limpia, informó el titular de la dependencia, Gibran Solís.

Las labores se concentraron en la Panamericana y en la Carretera a Casas Grandes, donde se recolectaron neumáticos y otros desechos voluminosos que representaban un riesgo para los automovilistas.

El funcionario detalló que además de las llantas, se retiró basura de gran tamaño y piezas de vehículos que se desprenden por la circulación o tras accidentes viales, además señaló que este tipo de residuos puede provocar percances, especialmente en tramos de alta velocidad.

El funcionario adelantó que próximamente se llevará a cabo una jornada de limpieza de mayor alcance, por lo que en esta ocasión participó una sola cuadrilla, apoyada con un camión de caja abierta, unidad utilizada para facilitar el retiro de neumáticos, basura y desechos voluminosos.