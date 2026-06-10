PAN asegura que ganará la gubernatura de Chihuahua en 2027

Después de las elecciones realizadas en Coahuila para el Congreso local, el Partido Acción Nacional registró uno de sus peores resultados al obtener únicamente el 2.1 por ciento de los votos, consecuencia que los deja por debajo del mínimo requerido para mantener su registro estatal al ser una de las fuerzas con menor apoyo ciudadano en la entidad.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, indicó que como partido deben tomar el resultado con cautela puesto que los números finales no los favorecieron en absoluto. Así mismo, indicó que Chihuahua vive en un contexto distinto a Coahuila por lo que no descartan una posible victoria para 2027.

“Yo creo que lo que nos depare en 2027 va a ser una gran alianza opositora contra Morena. Creo que el escenario en Chihuahua va a ser totalmente distinto”…”Sobretodo porque estamos trabajando en alianzas con los ciudadanos; hoy los agricultores del estado se sienten panistas porque se sienten representados por el PAN, las madres trabajadoras se sienten panistas por lo que les quitó Morena que hoy se los da medichihuahua en el gobierno de Maru, los jóvenes se sienten del PAN porque están viendo cómo esta ideologizados los temas de todo lo que hace el Gobierno Federal”. Mencionó Chávez Madrid.

El coordinador del partido envió un mensaje a Morena tras las declaraciones que han hecho sobre las elecciones de Chihuahua: “Sigánle de confiados, ya ven lo que les pasó en Coahuila”, expresó. Finalmente, Chávez Madrid pronosticó que el resultado registrado en Coahuila se repetirá en Chihuahua 2027, pero a favor de Acción Nacional, partido que, aseguró, ganará la gobernatura, el Congreso del Estado y las alcaldías.