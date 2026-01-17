Pensiones Civiles del Estado (PCE) puso en funcionamiento las nuevas instalaciones de la Delegación Jiménez, donde los derechohabientes contarán con un espacio adecuado para recibir atención médica integral, sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

La inauguración fue encabezada por el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo; el director general de PCE, Heriberto Miranda; el secretario de Salud, Gilberto Baeza, y por la representante de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Domínguez.

La habilitación de este espacio es resultado de un convenio de comodato, en el cual, el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) otorgó el inmueble, mientras que PCE se encargó del equipamiento para que fncione como unidad médica.

Cuenta con área de consulta externa, consultorio de ginecología, módulo de PrevENSIONES, sala de lactancia, farmacia, área de recepción y espacio para la toma de muestras de análisis clínicos, lo que permitirá concentrar diversos servicios y mejorar la atención a la derechohabiencia.

El inmueble se ubica en calle Sor Juana Inés de la Cruz número 1641, colonia Abraham González, adjunto al Hospital Regional. Se atenderá a la población de lunes a viernes, de las 8:00 a las 19:00 horas.

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, celebró la entrega de este nuevo local, que consideró, es reflejo de un trabajo serio y de resultados concretos.

Señaló que desde el inicio de la actual administración se ha ejercido un liderazgo firme y responsable.

Subrayó que esta obra fortalece tres pilares fundamentales: una seguridad social sólida y cercana, prestaciones económicas con sentido humano y una atención médica oportuna y de calidad.

Al acto también acudió Francisco Javier Moreno, delegado en Jiménez del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE); Francisco Andrés Muñoz, presidente municipal de Jiménez y Rosa Imelda Romero, delegada de PCE en Jiménez.