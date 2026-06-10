Reaparece Jáuregui y reafirma su compromiso con Chihuahua capital

Jáuregui afirmó que seguirá trabajando en favor de Chihuahua capital.

Tras renunciar a su cargo como Fiscal General del Estado, César Jáuregui reapareció públicamente reafirmando su compromiso con Chihuahua capital a través de un video publicado en redes sociales. Además, sostuvo que seguirá con los recorridos en las colonias, escuchando a la ciudadanía y construyendo un proyecto cercano a la gente.

El exfiscal general del Estado, César Jáuregui, reapareció con un vídeo en redes sociales, en el que reafirmó su compromiso con Chihuahua capital y aseguró que continuará recorriendo colonias, escuchando a la ciudadanía y construyendo un proyecto cercano a la gente.

En su mensaje difundido en sus redes sociales, el exfiscal y aspirante del PAN destacó que Chihuahua ha enfrentado momentos difíciles, pero ha demostrado una y otra vez su capacidad para salir adelante gracias al carácter de su gente.

“Esta tierra tiene carácter. Y ese carácter no se improvisa. Se construye generación tras generación, con trabajo, con valores y con gente que decide quedarse, servir y luchar aquí”, dijo.

Recordó que ha dedicado su vida al servicio público y reiteró que su compromiso con la ciudad permanece firme.

“Yo he decidido servir a Chihuahua toda mi vida. Y esa decisión sigue firme. Por eso hoy quiero decirles algo con toda claridad: seguiré trabajando por Chihuahua capital”.

Señaló que continuará construyendo desde la experiencia, la cercanía y el compromiso con las familias chihuahuenses.

“Voy a seguir caminando. Voy a seguir escuchando. Voy a seguir construyendo”, sostuvo. Asimismo, indicó que seguirá manteniendo contacto permanente con vecinos, liderazgos sociales y la militancia panista, convencido de que el futuro de la ciudad debe construirse desde la unidad y el diálogo.

“A quienes todavía no he convencido, les digo algo con claridad: los voy a buscar. Voy a buscar al último panista de la capital. Voy a hablar con quienes han caminado con nosotros y también con quienes piensan distinto”, dijo.

Finalmente, Jáuregui Moreno aseguró que continuará trabajando con responsabilidad, experiencia y profundo amor por Chihuahua.

“Vengo a decirles que estoy aquí. Como siempre he estado. Con firmeza. Con responsabilidad. Con carácter. Y con profundo amor por Chihuahua”, concluyó.

Jáuregui Moreno renunció a su cargo tras el escándalo que desató la muerte de dos agentes extranjeros en la sierra de Chihuahua, pero se ha mantenido a la cabeza de las encuestas del PAN para la Presidencia Municipal de la capital.