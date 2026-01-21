El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno comenzó a intensificar acciones terrestres contra los cárteles de la droga, tras asegurar una reducción del tráfico por vía marítima. El anuncio se realizó a inicios de 2026 desde la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa en la que presentó un balance de su gestión.

El planteamiento se dio en un contexto de presión diplomática hacia México para ampliar la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al fentanilo.

Trump sostuvo que la estrategia estadounidense priorizó primero el control marítimo y que ahora se avanza hacia operaciones en tierra, las cuales describió como más sencillas desde el punto de vista operativo. En ese marco, reiteró que su administración clasificó a la MS-13 y a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que respalda un enfoque más amplio de seguridad nacional frente al tráfico de drogas.

Durante el mismo encuentro, Trump volvió a referirse al Golfo de México, al señalar que Estados Unidos ejerce un dominio mayoritario sobre su litoral y que, por esa razón, su gobierno lo denomina “Golfo de América”. La afirmación no estuvo acompañada de datos oficiales y fue rechazada por el gobierno mexicano, que mantiene la denominación histórica reconocida internacionalmente.

El mandatario también hizo comentarios informales sobre la posibilidad de renombrar la zona con su apellido, una idea que atribuyó a una broma interna. Estas declaraciones generaron reacciones en el ámbito político y diplomático, al tratarse de un espacio marítimo compartido por varios países y regulado por acuerdos internacionales.

En paralelo, funcionarios estadounidenses han señalado que Washington busca ampliar su participación en operativos contra laboratorios de fentanilo en territorio mexicano. La propuesta incluye la presencia de fuerzas estadounidenses acompañando a elementos mexicanos, lo que representaría un cambio relevante en la cooperación bilateral. Autoridades de México han reiterado que existe colaboración, pero han rechazado la presencia directa de tropas extranjeras.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que la coordinación continuará mediante intercambio de información y acciones conjuntas acordadas, sin aceptar despliegues militares estadounidenses en México. Desde Washington, Trump ha insistido en la necesidad de una participación más activa de su país para enfrentar a los cárteles de la droga.

En otro tema, Trump cuestionó la eficacia de la Organización de las Naciones Unidas y dejó abierta la posibilidad de impulsar una instancia alterna orientada a la resolución de conflictos. La Casa Blanca anunció a integrantes de una nueva junta con participación de figuras políticas y diplomáticas, lo que generó reservas entre analistas y gobiernos extranjeros.

Este posicionamiento se produce en un entorno internacional marcado por conflictos activos y treguas frágiles, como el alto al fuego en Gaza. En conjunto, las declaraciones del presidente estadounidense reflejan una política exterior centrada en seguridad, control del narcotráfico y replanteamiento del papel de los organismos multilaterales, con efectos directos en la relación entre Estados Unidos y México.

Debate