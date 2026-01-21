miércoles, enero 21, 2026
Sostiene Maru Campos reunión de trabajo con Ernestina Godoy, fiscal general de la República

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en las instalaciones del complejo denominado “Parque Nacional de la Justicia”, ubicado en la zona poniente de la Ciudad de México.

La reunión es parte del seguimiento del Gobierno del Estado a los acuerdos establecidos en la Mesa Estatal de Construcción de Paz, por los que la mandataria estatal compartió con la funcionaria federal los avances y resultados alcanzados en distintos rubros, destacando la plena coordinación con la delegación de la FGR y demás corporaciones federales con presencia en la entidad.

Adicionalmente, acordaron fortalecer la presencia local de la FGR, la colaboración interinstitucional y en especial, agilizar la integración de carpetas de investigación relacionadas con objetivos prioritarios identificados por las distintas corporaciones de seguridad y justicia, tanto locales como federales.

Durante el encuentro, la titular del Ejecutivo refrendó la disposición de su Gobierno, de mantener la buena comunicación y coordinación con el Gobierno Federal para garantizar la paz, y la seguridad de las y los chihuahuenses.

En la reunión también estuvo presente el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña.

