miércoles, enero 21, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Realizan rastreo en Santa Teresa en búsqueda de personas reportadas desaparecidas
Portada

Realizan rastreo en Santa Teresa en búsqueda de personas reportadas desaparecidas

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia (FEM), en la zona norte, realizó un rastreo en Santa Teresa, municipio de Juárez.

El personal operativo encabezado por la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas o Desaparecidas de la FEM, recorrió de manera pedestre la zona desértica del citado lugar.

Participaron, una agente del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal del área de Antropología Forense de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, personal de la Comisión Local de Búsqueda y de la Comisión Nacional de Búsqueda, binomio del Grupo K-9, y utilizaron un dron.

You Might Also Like

You may also like

Solicitan apoyo ciudadano para localizar a familiares de mujer extraviada en Los...

Finaliza proceso de entrevistas para elección de la persona titular de la...

Sostiene Maru Campos reunión de trabajo con Ernestina Godoy, fiscal general de...

Intensifica la JMAS las labores de mantenimiento en el Colector Teófilo Borunda

Destaca Chihuahua en el 2025 en el registro de marcas ante el...

Ubican a Ciudad Juárez en el segundo lugar a nivel nacional en...