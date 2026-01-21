La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia (FEM), en la zona norte, realizó un rastreo en Santa Teresa, municipio de Juárez.

El personal operativo encabezado por la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas o Desaparecidas de la FEM, recorrió de manera pedestre la zona desértica del citado lugar.

Participaron, una agente del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal del área de Antropología Forense de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, personal de la Comisión Local de Búsqueda y de la Comisión Nacional de Búsqueda, binomio del Grupo K-9, y utilizaron un dron.