Ciudad Juárez, Chih., 27 de febrero de 2026.– Autoridades de salud reportaron un aumento en los casos de rickettsiosis en lo que va del año en Ciudad Juárez, con al menos cuatro contagios confirmados, varios de ellos en menores de edad.

De acuerdo con el Distrito de Salud II, los casos se han detectado en distintas colonias de la ciudad y en días recientes se reportó la hospitalización de menores en estado delicado, lo que encendió las alertas sanitarias.

Ante esta situación, se intensificaron las fumigaciones en zonas de riesgo, así como campañas informativas para que la población identifique síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, malestar general y erupciones en la piel.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener patios limpios, revisar constantemente a sus mascotas y acudir de inmediato al médico ante cualquier síntoma, ya que la detección oportuna puede ser clave para evitar complicaciones graves.