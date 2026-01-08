Inicio » Apoya Estado con más de 22.5 millones de pesos pequeños emprendimientos
Chihuahua

Apoya Estado con más de 22.5 millones de pesos pequeños emprendimientos

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Durante 2025 la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en conjunto con los ayuntamientos financió 478 pequeños negocios, con una inversión de 22 millones 545 mil 200 pesos.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, informó que estos recursos forman parte del Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria (FIPES), como respaldo en el inicio o consolidación de las empresas.

Se trata de créditos de hasta 60 mil pesos otorgados bajo esquemas de pago flexibles y con tasas de interés preferenciales, los cuales fueron utilizados para la adquisición de materia prima o equipo.

Se benefició a emprendedores de Aldama, Ascensión, Allende, Bocoyna, Buenaventura, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Parral y Jiménez.

banner

También a empresarios de Juárez, La Cruz, Maguarichi, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Rosales, San Francisco de Conchos, Saucillo, Temósachic, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza.

Loera destacó que este programa de financiamientos está dirigido principalmente a personas que, en muchos casos, no cuentan con acceso a préstamos convencionales en instituciones bancarias.

You Might Also Like

You may also like

Recibe SCOP maquinaria y equipo para fortalecer labores de campo en el...

Inicia el 27 de enero Caminería, arrieros y rutas de comercio

Advierte Alejandro Domínguez riesgos para México por la operación de grupos criminales...

Llaman a parejas a participar en el programa de Matrimonios Colectivos 2026

Caen dos ex agentes municipales por su presunta implicación en la desaparición...

El régimen de Morena es más solidario con Cuba que con Chihuahua:...

Juárez noticias All Right Reserved.