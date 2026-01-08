Durante 2025 la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en conjunto con los ayuntamientos financió 478 pequeños negocios, con una inversión de 22 millones 545 mil 200 pesos.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, informó que estos recursos forman parte del Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria (FIPES), como respaldo en el inicio o consolidación de las empresas.

Se trata de créditos de hasta 60 mil pesos otorgados bajo esquemas de pago flexibles y con tasas de interés preferenciales, los cuales fueron utilizados para la adquisición de materia prima o equipo.

Se benefició a emprendedores de Aldama, Ascensión, Allende, Bocoyna, Buenaventura, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Parral y Jiménez.

También a empresarios de Juárez, La Cruz, Maguarichi, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Rosales, San Francisco de Conchos, Saucillo, Temósachic, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza.

Loera destacó que este programa de financiamientos está dirigido principalmente a personas que, en muchos casos, no cuentan con acceso a préstamos convencionales en instituciones bancarias.