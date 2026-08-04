-Además, se aseguró droga, armas blancas, sustancias prohibidas, y otros objetos que representaban un riesgo para la comunidad educativa.

el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la Zona Centro, aseguró más de 344 vapeadores, así como diversas sustancias prohibidas, armas blancas y objetos peligrosos, en el ciclo escolar 2025-2026. Lo anterior, a través de 44 intervenciones preventivas, enfocadas a atender y canalizar situaciones de víctimas o infractores, en las instituciones de nivel secundaria y media superior, principalmente en los municipios de Chihuahua, Camargo, Delicias, Meoqui y Saucillo.

Las acciones se desarrollaron en coordinación con personal y agentes caninos de la Unidad de Rastreo y Búsqueda de la AEI, así como de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para brindar atención y contención, ante diversas situaciones de riesgo detectadas en los planteles.

Como resultado, se logró el aseguramiento de los siguientes dispositivos y sustancias prohibidas o restringidas:

308 vapeadores convencionales.• 36 vapeadores con concentrado de cannabis (wax), de los cuales dos fueron detectados en planteles de nivel primaria.• Aproximadamente 300 gramos de marihuana.• Diversas presentaciones de gomitas impregnadas con wax.• Seis plumas electrónicas adaptadas con cartuchos de wax.• 20 pipas hechizas.• Un cilindro con gas para postas.• Bebidas alcohólicas y energizantes.• Diversas muestras de medicamentos de venta libre y de controlado. De igual manera, 20 armas punzocortantes, entre ellas navajas, cuchillos, bisturís, cutters, y armas hechizas, 11 réplicas de armas cortas, un atomizador de gas pimienta, cuatro latas de gas butano, 30 piezas de pirotecnia, y una resortera.

El personal de GOECHI destacó que estos objetos son asegurados debido a que no corresponden a herramientas de uso académico y representan un riesgo para la integridad de niñas, niños y adolescentes, al estar relacionados con conductas de riesgo, violencia y posibles hechos delictivos.

“Una resortera, o una pistola de juguete, pudieran parecer inofensivos, pero en las investigaciones que hacemos, hemos detectado que realmente están orientados a la comisión de delitos, y tienen un potencial criminal latente de menores que buscan dañar animales y personas”, expresó la agente Rosa María Meléndez Segovia, Jefe de Grupo de GOECHI Zona Centro.

Mientras que las armas quedan al resguardo de la AEI, en el Complejo Estatal de Seguridad Pública (C-4), los vapeadores son destruidos con base en un protocolo específico a cargo de la autoridad sanitaria correspondiente.