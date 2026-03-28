El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó exhortar al Gobierno del Estado de Chihuahua y al Congreso del Estado, para que realicen las acciones necesarias y se haga efectiva la pensión para personas con discapacidad permanente, con edades de 30 a 64 años.

La regidora Dina Salgado Sotelo, dijo que este documento no sólo es algo que ella propone, pues tiene el nombre y apellido de más de 63 mil personas con discapacidad que están de entre los 30 y 64 años que viven en el estado de Chihuahua y que no han podido acceder a la pensión para personas con discapacidad.

“La firma de este convenio es un acto de justicia porque detrás de cada número hay una historia, hay una madre que dejó su trabajo para cuidar a su hijo, hay personas que día a día luchan por la autonomía y la dignidad, hay jóvenes que quieren trabajar, estudiar y aportar, pero que necesitan primero condiciones mínimas para hacerlo”, afirmó.

Dijo que Chihuahua es un estado fuerte, solidario y trabajador, pero ahora también las autoridades deben ser solidarias para quienes más lo necesitan y desde el Cabildo se hace un llamado claro y profundamente humano para que se apoyé este exhorto.

Que el gobierno del Estado firme el convenio para la que la pensión a personas con discapacidad sea universal. Y que el Congreso del Estado reforme el artículo cuarto de la Constitución del Estado para dejar asentado este derecho busca la igualdad, indicó.

“La discapacidad no desaparece, no se detiene a los 29 años, la discapacidad se queda y no solo físicamente, se queda en la falta de acceso, en la falta de oportunidades laborales y en la complejidad de poder salir adelante en lo poco o en el todo. Esto no es para mañana, no es para después, es ahora, porque la vida no puede esperar”, afirmó.

La regidora y también promovente de este punto, María Dolores Adame Alvarado, dijo que con esto se busca ayudar a miles de personas que tienen algún tipo de discapacidad y cuya edad está entre los 30 y 64 años.

Estos son padres, madres, hijos y trabajadores que todos los días enfrentan barreras que la mayoría ni siquiera puede visibilizar, señaló.

“El Gobierno del Estado de Chihuahua es uno de los pocos que no ha suscrito el convenio, por lo anterior creo que el Gobierno debe sensibilizarse con nuestras personas con discapacidad

porque el recurso del Gobierno Federal se está perdiendo por no empatar dicho recurso”, expresó.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez comentó que ella dio su apoyo no solo como edil, sino también como madre, pues tiene una hija con Síndrome de Down y por ello sabe lo que es tener que ir a terapias, buscar una escuela acorde a sus necesidades.

Dijo que conoce lo difícil que es buscar las terapias, la atención médica, pero, sobre todo, desde algo que todas las madres y padres que tienen hijos con discapacidad comparten, la preocupación por su futuro.

“Este exhorto busca algo muy sencillo pero muy justo, que la pensión para personas con discapacidad permanente pueda llegar a toda la gente de entre 30 y 64 años, porque precisamente es en esa etapa donde muchas familias se quedan sin apoyos, donde todavía no son adultos mayores, pero tampoco tienen oportunidades laborales reales”, afirmó.

La regidora Mayra Karina Castillo Tapia comentó que hoy no sólo se discuten exhorto; este es un tema de dignidad, de justicia y de derechos

“Las personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años no pueden estar en espera, han enfrentado durante años el abandono institucional y la falta de oportunidades, pero hoy tenemos la oportunidad de cambiar esa realidad”, agregó.