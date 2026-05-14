Coordinadoras de los Consejos de Personas Adultos Mayores fueron festejadas por el Día de las Madres en un emotivo evento que reconoció, abrazó y homenajeó la labor que realizan día con día en beneficio de sus comunidades y familias.



El evento fue encabezado por el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar y Rubí Enríquez, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF), quien destacó que esta celebración representa un homenaje para quienes dan vida, fortalecen vínculos y construyen comunidad.



“Este es un pequeño homenaje en honor a ustedes por el extraordinario trabajo que han venido realizando a lo largo de todo nuestro municipio”, expresó la Presidenta del DIF.



Durante el festejo estuvieron coordinadoras de los 96 consejos, espacios en los que participan más de 5 mil 500 personas mayores, convirtiéndose no solo en grupos de convivencia, sino en familias que crecen y se fortalecen unidas.



Mayra Chávez, delegada estatal de Programa para el Bienestar, asistió como invitada especial y reconoció el trabajo que realizan el Gobierno Municipal y el DIF en favor de las personas mayores.



“Reconocerles el trabajo que hacen por Juárez y por sus familias; imagínense, una ciudad como esta no se sostendría sin el esfuerzo de las madres”, expresó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, durante el evento.



En el convivio también estuvieron Leticia Espino, representante de las personas mayores; Lucía Chavira, directora general del DIF; las regidoras Sandra García y Dina Salgado, así como la señora Yolanda Pérez, madre del Alcalde.