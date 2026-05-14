La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el marco de “The Legal and Forensic English Fair”, realizó la “Exposición de Despachos Jurídicos y Laboratorios de Ciencias Forenses” en el lobby de la unidad académica, en la que participaron estudiantes de primero a cuarto semestre de las materias de Inglés.

Durante el encuentro, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó la importancia de este tipo de actividades como muestra de los esfuerzos que realiza la Facultad de Derecho para fortalecer el aprendizaje del idioma inglés. “Estamos muy orgullosos de su equipo. Cada quien se preparó para armar esos detalles y son los que marcan las grandes cosas”, expresó al reconocer el trabajo y dedicación de los alumnos y docentes participantes.

Por su parte, el director de la Facultad, Mtro. César Eduardo Gutiérrez Aguirre señaló que este proyecto impulsado por el área de Inglés ya se ha convertido en una tradición para la facultad. Asimismo, resaltó que las habilidades en el idioma inglés representan una herramienta fundamental tanto para la vida profesional como personal, a la vez que felicitó a los alumnos por el desempeño mostrado en las representaciones y por la elaboración de los stands, los cuales fueron desarrollados completamente por ellos.

La feria fue dirigida por la Mtra. Claudia Rocío Carrillo Espinoza, coordinadora del idioma inglés de dicha unidad académica, donde los estudiantes presentaron diversos proyectos relacionados con distintas ramas del Derecho y áreas especializadas de las Ciencias Forenses, utilizando el inglés como herramienta de comunicación en contextos profesionales y académicos.

A través de representaciones de bufetes jurídicos, laboratorios forenses y espacios interactivos, los alumnos demostraron creatividad, preparación y habilidades lingüísticas aplicadas al ámbito legal y criminalístico, ofreciendo a la comunidad universitaria una experiencia innovadora y dinámica.

Asimismo, como parte complementaria de cada proyecto, los estudiantes elaboraron revistas académicas especializadas en diferentes áreas del Derecho y las Ciencias Forenses, fortaleciendo el desarrollo de habilidades de investigación, redacción y análisis en inglés.

Con este tipo de actividades, la Facultad de Derecho UACH reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo el aprendizaje interdisciplinario y el uso práctico del inglés dentro del contexto jurídico y forense.