La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, en conferencia nacional híbrida y simultánea, encabezaron la presentación de la segunda edición de La Gran Escapada, El Buen Fin del Turismo, iniciativa nacional que se realizará del 18 al 21 de junio, la cual pondrá al alcance de las y los viajeros promociones, descuentos y experiencias turísticas para recorrer México con precios accesibles y ofertas exclusivas.

Acompañada por secretarias y secretarios de Turismo de los estados del país, representantes de cámaras empresariales, iniciativa privada y autoridades federales, Rodríguez Zamora destacó que esta estrategia, que en su segunda edición estima una derrama económica superior a los 44 mil millones de pesos, busca fortalecer el turismo nacional, impulsar el consumo local y generar Prosperidad Compartida en las comunidades turísticas del país. Asimismo, resaltó que el turismo nacional es el motor de la actividad turística en México, ya que 7.5 de cada 10 turistas que llegan a un hotel son mexicanas y mexicanos, por lo que iniciativas como La Gran Escapada representan una oportunidad para fortalecer el mercado interno y acercar a las familias a los destinos del país.

Por su parte, el presidente de Concanaco Servytur, Octavio De la Torre de Stéffano, subrayó que La Gran Escapada está dirigida a todas las empresas y prestadores de servicios turísticos, desde hoteles y restaurantes hasta guías de turistas, cocineras tradicionales, transportistas turísticos, agencias de viajes, operadores de tours y negocios familiares. Destacó que podrán registrarse promociones y ofertas relacionadas con hospedaje, paquetes turísticos, tours, rutas gastronómicas, experiencias culturales, actividades de naturaleza y aventura, turismo deportivo, de romance, bienestar, negocios y experiencias familiares, entre otras. “Si México va a estar frente al mundo, sus empresas turísticas también tienen que estar listas.

La Gran Escapada llega en el momento correcto para activar al sector, fortalecer la oferta nacional y preparar a los negocios familiares turísticos para una coyuntura que puede detonar viajes, consumo local y derrama económica”, afirmó.

De la Torre de Stéffano señaló que La Gran Escapada representa una oportunidad para que todas y todos quienes generan experiencias turísticas en el país ganen visibilidad a nivel nacional, incrementen reservaciones y conecten directamente con familias mexicanas interesadas en viajar por México, por lo que invitó a prestadores de servicios turísticos, cámaras empresariales y gobiernos estatales a registrarse en la plataforma oficial de la iniciativa antes del 17 de junio para sumar promociones, paquetes, descuentos y experiencias turísticas que serán visibles a nivel nacional a partir del 18 al 21 de junio.

La titular de la Secretaría de Turismo precisó que esta iniciativa no se limita a ofrecer descuentos, sino que representa una plataforma para acercar a las familias mexicanas a la riqueza cultural, gastronómica, natural y turística de México, mediante promociones y experiencias accesibles en todo el país.

Rodríguez Zamora destacó que en 2025 La Gran Escapada generó más de 40 mil millones de pesos en un solo fin de semana, recursos que beneficiaron directamente a comercios, empresas y comunidades de los diferentes destinos turísticos del país; además, recordó que en su edición anterior se registraron más de 108 mil experiencias turísticas en todo el país.

Señaló que esta estrategia responde a la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de consolidar al turismo como un motor de bienestar y desarrollo económico, que permita que los beneficios de esta actividad permanezcan en las comunidades, mediante acciones que impulsen a más mexicanas y mexicanos a viajar, conocer su país y fortalecer la economía local de los destinos turísticos.

En representación del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), César Iván Escalante Ruiz, la subprocuradora de PROFECO, Rebeca Olivia Sánchez Sandín subrayó la importancia de que las promociones participantes sean claras, verificables y accesibles para las y los consumidores, con información suficiente para comparar, decidir y comprar con seguridad. A su vez, el presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México, ASETUR, Bernardo Cueto Riestra, destacó que las secretarias y los secretarios de Turismo del país se suman a La Gran Escapada 2026 por su capacidad para fortalecer una actividad estratégica para la economía de los estados.

“Desde ASETUR nos sumamos a La Gran Escapada porque representa una oportunidad para fortalecer el turismo, queremos que el impacto del turismo llegue verdaderamente al territorio y que más destinos, comunidades y prestadores de servicios formen parte de esta oportunidad nacional”, agregó.

La plataforma funcionará como un gran escaparate nacional para que las y los viajeros encuentren promociones turísticas confiables, al tiempo que permitirá a las empresas incrementar su visibilidad y acercarse directamente a consumidores con intención de viajar. Para participar es indispensable contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT), mecanismo que brinda mayor certidumbre y confianza a las y los compradores, al garantizar que los prestadores de servicios turísticos cumplen con la normatividad correspondiente.