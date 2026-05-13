Regidores de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos tuvieron una reunión en la que trataron sobre modificaciones al Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio y armonizarlo con la legislación estatal, con el objetivo de endurecer las sanciones contra personas reincidentes que arrojan escombro y basura en calles, predios y espacios públicos de la ciudad.



La reunión fue encabezada por el coordinador de la Comisión, regidor Hugo Avitia, quien informó que esta fue la tercera junta enfocada en fortalecer las acciones legales y operativas para combatir esta problemática que continúa afectando distintos sectores de Ciudad Juárez.



“El objetivo es endurecer un poco más las sanciones a los ciudadanos que siguen con la misma dinámica de tirar escombro en las calles, en predios y prácticamente en cualquier espacio”, expresó el edil, quien estuvo acompañado por los regidores Jorge Marcial Bueno y Fernanda Ávalos.



En la reunión estuvieron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Ecología, Sindicatura, Dirección de Limpia y Justicia Cívica, quienes plantearon la posibilidad de incrementar las multas hasta 120 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) y analizar la aplicación de arrestos administrativos de hasta 36 horas para quienes reincidan en estas conductas.



Los funcionarios y regidores señalaron que actualmente las dependencias municipales enfrentan limitaciones en los procesos sancionadores, por lo que buscan fortalecer las facultades de inspección y generar mecanismos coordinados con Justicia Cívica y otras áreas de la administración para que las faltas administrativas tengan un mayor sustento legal y no queden únicamente en sanciones menores.



El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, expuso que un ejemplo de la problemática es que a unas horas de concluir labores de limpieza en la avenida Terranova, como parte del programa Juárez Amanece Limpio, varias personas volvieron a depositar escombro ilegalmente en el sitio, situación que fue evidenciada a través de redes sociales.



Por su parte, el regidor Avitia señaló que uno de los acuerdos de la reunión fue revisar nuevamente la ley estatal y el reglamento municipal para construir una propuesta integral que permita aplicar sanciones más severas y evitar vacíos legales.



Además, se analiza la posible creación de un consejo que ayude a determinar y clasificar distintos tipos de faltas relacionadas con el depósito clandestino de escombro, derrame de aceite y otras prácticas que afectan el entorno urbano.



El regidor exhortó a la ciudadanía a evitar estas conductas y colaborar en el cuidado de la ciudad.



“Los programas de limpieza han dado resultados positivos, pero seguimos viendo reincidencia. La ciudad es de todos y debemos mantenerla limpia”, indicó.