Ante la proximidad de la temporada invernal, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas en sus hogares y comercios para proteger las instalaciones hidráulicas y evitar fugas de agua ocasionadas por el congelamiento de las tuberías durante las heladas.

Como parte de la campaña “Aguas con las Fugas”, el organismo busca compartir con la población recomendaciones para cuidar sus instalaciones y prevenir daños ante la llegada de las bajas temperaturas.

El ingeniero Daniel Alvarado, jefe del departamento de Agua Potable de la JMAS, destacó la importancia de revisar con anticipación las instalaciones de agua, reparar cualquier fuga que se detecte y proteger las tuberías que se encuentran a la intemperie.

“Actualmente tenemos la campaña Aguas con las Fugas, en la que estamos pidiendo a la ciudadanía que revise y atienda cualquier fuga que encuentre en su domicilio. Asimismo, ante la próxima temporada invernal, recomendamos proteger las tuberías para evitar daños por las bajas temperaturas”, explicó.

Entre las principales recomendaciones se encuentra cubrir las tuberías que están en el exterior, especialmente las que abastecen los tinacos, con materiales como hule espuma, papel periódico o espuma de poliuretano, asegurándolos con cinta para evitar que el agua en su interior se congele y provoque daños en las instalaciones.

Asimismo, también recomienda proteger las bombas hidroneumáticas, los calentadores de agua y los medidores, utilizando cartón, plástico u otros materiales que ayuden a resguardarlos del frío.

De igual manera, se invita a revisar llaves, sanitarios y conexiones para detectar y reparar oportunamente cualquier fuga o filtración que pudiera agravarse durante la temporada de bajas temperaturas.

La JMAS recuerda que realizar estas acciones con anticipación ayuda a prevenir daños en las instalaciones domésticas, evitar gastos por reparaciones y reducir el desperdicio de agua.