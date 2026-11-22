La estrategia de seguridad del Gobierno de México volvió a colocarse en el centro de la conversación política, esta vez por un mensaje que Sandra Cuevas lanzó en redes sociales hacia la Presidenta.

En medio de las versiones sobre posibles cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc salió en defensa de uno de los funcionarios más visibles de la administración federal y puso sobre la mesa el futuro de su cargo.

En Ovaciones te decimos qué pidió Sandra Cuevas a la Presidenta, por qué respaldó a Omar García Harfuch y qué dijo sobre sus aspiraciones políticas.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Sandra Cuevas dirigió un mensaje directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que cuestionó la posibilidad de que Omar García Harfuch deje la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Presidenta, no pueden quitar de la Secretaría de Seguridad Pública a quien será el próximo presidente de México”, expresó la ex alcaldesa de Cuauhtémoc.

Cuevas consideró que la seguridad del país debe estar por encima de cualquier diferencia política y sostuvo que un eventual cambio en la dependencia no debería tomarse a la ligera.

“¿Por qué pensar en quitar un secretario que está encabezando una estrategia de inteligencia, investigación y coordinación contra el crimen organizado?”, cuestionó directamente a Sheinbaum.

En su posicionamiento, insistió en que la estrategia de seguridad necesita continuidad y que cualquier modificación en el equipo responsable debe responder a motivos claros y al interés de los mexicanos.

“Omar García Harfuch ha encabezado las operaciones más relevantes contra el crimen organizado”, afirmó.

La exfuncionaria también aprovechó el mensaje para destacar la cercanía y lealtad que, desde su perspectiva, el secretario mantiene con la mandataria federal.

“Presidenta, México necesita instituciones fuertes, continuidad en las operaciones de seguridad, pero además, usted necesita al secretario más brillante y leal que tiene en su gabinete”, manifestó.

Uno de los momentos que más llamó la atención de su mensaje fue cuando Sandra Cuevas se refirió a Omar García Harfuch como el próximo presidente de México, una expresión que volvió a poner sobre la mesa las especulaciones sobre el futuro político del secretario rumbo a las elecciones de 2030.

La ex alcaldesa fue todavía más allá al asegurar que el funcionario sería uno de los integrantes del gabinete que mayor respaldo brindaría a Claudia Sheinbaum.

“Es más, yo diría que es el único que moriría en la raya con usted, que lo da todo por usted y por los mexicanos y las mexicanas”, expresó.

Las especulaciones sobre una posible salida de Omar García Harfuch de la SSPC cobraron fuerza después de su participación, el 18 de noviembre, en la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública.

Durante ese encuentro, el funcionario habló sobre la temporalidad de los cargos públicos y señaló que esperaba que su sucesor o sucesora saliera de entre los responsables de seguridad de las entidades federativas. Sus palabras fueron interpretadas en redes sociales como una posible despedida.

Posteriormente, comenzaron a circular versiones sobre un eventual relevo antes de diciembre, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de renuncia o destitución.

Ante este escenario, Sandra Cuevas pidió que se aclaren las versiones que circulan sobre el futuro del secretario y que el Gobierno federal dé certeza a la ciudadanía.

“Estos rumores deben aclararse y dar certeza a los mexicanos de un México más seguro”, concluyó en su mensaje, que cerró con una bendición para quienes siguen sus publicaciones: “Dios los bendiga, Sandra Cuevas”.

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Presidenta @Claudiashein, no pueden quitar de la Secretaría de Seguridad a quien será el próximo presidente de México: @OHarfuch. #SandraCuevasMX pic.twitter.com/7ojyQrvdw3 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) November 22, 2026

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