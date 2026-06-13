Ciudad Juárez, Chih.- Entre puestos, comerciantes y familias que cada fin de semana le dan vida a uno de los mercados más tradicionales de la frontera, Marco Bonilla recorrió la por el Mercado de “Segundas” Las Gladiolas para escuchar de primera mano a quienes todos los días trabajan, emprenden y luchan por salir adelante.

Durante su visita, Bonilla conversó con locatarios, vendedores y ciudadanos que encuentran en este espacio una oportunidad de ingreso, pero también una muestra del carácter trabajador que distingue a Ciudad Juárez.

“Juárez está hecho de gente que no se rinde. De mujeres y hombres que se levantan temprano, que trabajan duro y que hacen todo lo posible por sacar adelante a su familia. Ese esfuerzo merece respeto, respaldo y resultados”, expresó.

Las “segundas” forman parte de la identidad juarense, son espacios donde miles de familias encuentran productos accesibles para su hogar y donde cientos de comerciantes generan el sustento diario para los suyos.

Durante su paso por algunos puestos, los comerciantes compartieron inquietudes relacionadas con la seguridad, la infraestructura y las condiciones en las que desarrollan su actividad económica, temas que impactan directamente en quienes dependen del comercio para llevar el sustento a casa.

Bonilla destacó que escuchar a la gente en territorio permite conocer la realidad que viven las familias y entender qué es lo que verdaderamente necesitan para seguir avanzando.

“Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de las personas. De quienes todos los días abren un negocio, ponen un puesto, atienden a sus clientes y construyen oportunidades con su propio esfuerzo. Ahí es donde debe estar la atención de quienes queremos un mejor futuro para Juárez”, señaló.

El recorrido por Las Gladiolas forma parte de una agenda permanente de cercanía con las familias juarenses, reconociendo el valor de quienes con trabajo, esfuerzo y perseverancia mantienen viva la economía de la frontera.