El Gobierno del Estado entregó apoyos alimentarios, educativos y artículos de primera necesidad en el municipio de Guachochi, con el propósito de atender las necesidades de las familias y fortalecer la atención en las comunidades de la región.

Como parte de estas acciones, el DIF Estatal distribuyó 633 despensas, y personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) aportó 630 paquetes alimentarios adicionales.

Por su parte, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) llevó 500 paquetes de maíz y frijol, así como 500 cobijas para apoyar a las familias durante la temporada invernal.

En materia educativa, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) repartió 10 mil 730 paquetes de útiles escolares y mil 919 mochilas, en beneficio de niñas, niños y jóvenes del municipio.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) proporcionó a productores locales 100 kits para el combate al Gusano Barrenador del Ganado, como parte de las acciones de apoyo al sector pecuario.

La coordinación entre las instituciones estatales permite ampliar el alcance de estos beneficios y atender las necesidades de las familias de las distintas localidades del municipio.

La SPyCI informó que mantendrá el trabajo conjunto con las dependencias estatales, para impulsar acciones en favor de los pueblos y comunidades indígenas de Chihuahua.