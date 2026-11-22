Ciudad Juárez, Chih.- Ante más de 250 mujeres y hombres de Ciudad Juárez, Karina Olivas compartió las experiencias y resultados de los programas que impulsó durante su gestión al frente del DIF Municipal de Chihuahua, enfocados en la protección de la infancia y el fortalecimiento de las familias.

Durante el encuentro, organizado con integrantes del Comité Directivo Municipal del PAN, destacó junto a su esposo Marco Bonilla, programas como “Yo Sí Te Creo”, enfocado en prevenir y atender el abuso sexual infantil; “La Calle No Es Su Lugar”, que busca proteger a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo en cruceros y espacios públicos; y “Más Vida”, que brinda acompañamiento a mujeres durante el embarazo y después del nacimiento de sus bebés.

Asimismo, compartió la experiencia de los Centros Comunitarios y CEDEFAM, espacios que ofrecen actividades, servicios y herramientas para fortalecer la convivencia y el desarrollo de las familias chihuahuenses.

Karina Olivas destacó que estos programas han permitido acercarse a miles de familias, conocer sus necesidades y generar acciones para atenderlas.

“Cuando trabajamos por nuestras niñas y niños, estamos trabajando por el futuro de Chihuahua. Protegerlos y fortalecer a sus familias siempre debe ser una prioridad”, expresó.

Finalmente, agradeció a las mujeres y hombres de Ciudad Juárez por su participación e interés en conocer las acciones que se han desarrollado en Chihuahua, reiterando la importancia de compartir experiencias que puedan replicarse en otros municipios.