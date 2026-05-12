Fallece la actriz Jennifer Harmon a los 82 años; Broadway despide a una de sus figuras más queridas

El mundo del teatro y la televisión en Estados Unidos se encuentra de luto tras el fallecimiento de la actriz Jennifer Harmon, quien murió el sábado 9 de mayo a los 82 años, de acuerdo con la información confirmada por su familia.

Harmon construyó una amplia trayectoria en Broadway desde la década de 1960, participando en más de una veintena de producciones que la consolidaron como una presencia constante y respetada en los escenarios de Nueva York. Su trabajo interpretativo la llevó a formar parte de obras clásicas y contemporáneas, convirtiéndose en una referencia para varias generaciones de actores.

Además de su carrera teatral, también dejó una marca importante en la televisión. Uno de sus papeles más recordados fue el de Cathy Craig Lord en la serie “One Life to Live”, personaje que le valió una nominación al Daytime Emmy en 1978. Su versatilidad le permitió aparecer en diversas producciones de drama y telenovelas estadounidenses, donde su actuación siempre fue reconocida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte. Sin embargo, tras la noticia, colegas, admiradores y figuras del espectáculo han expresado su pesar y han destacado la disciplina, el talento y la calidez humana que siempre la caracterizaron.

Nacida en Pasadena, California, en 1943, Jennifer Harmon desarrolló una carrera artística que se extendió por más de cinco décadas, dejando un legado que permanecerá en la memoria de Broadway y de la televisión estadounidense.