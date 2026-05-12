México y la Unión Europea renovarán su relación comercial el 22 de mayo

México y la Unión Europea formalizarán la actualización de su acuerdo comercial el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México, en el marco de una cumbre bilateral que busca reforzar la cooperación económica, política y de inversión entre ambas regiones.

El nuevo tratado sustituye el marco vigente desde el año 2000 y representa una modernización amplia de las reglas comerciales, con la intención de facilitar el intercambio de bienes y servicios, además de impulsar nuevas oportunidades de inversión tanto para México como para los países del bloque europeo.

La firma del acuerdo se realizará durante la VIII Cumbre México–Unión Europea, en la que participarán representantes de alto nivel para refrendar la relación estratégica que ambas partes han mantenido durante más de dos décadas.

Entre los principales cambios del convenio se contempla la reducción de barreras arancelarias, así como mejores condiciones de acceso a mercados, lo que permitirá ampliar la presencia de productos mexicanos en Europa y viceversa. El acuerdo también incluye disposiciones relacionadas con comercio, inversión, medio ambiente y derechos laborales.

El gobierno federal ha señalado que esta actualización busca fortalecer la posición de México en el comercio internacional y diversificar sus socios económicos en un contexto global cambiante.

Se prevé la participación de autoridades mexicanas y representantes de la Unión Europea en la ceremonia oficial de firma del acuerdo.