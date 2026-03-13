En medio del bullicio académico, un espacio de tregua ha comenzado a tomar forma en los institutos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). No se trata de una nueva área de descanso, sino de un «Oasis de Lectura»: una feria mensual que transforma los pasillos universitarios en salas de relajación a través de los libros.

Miriam Arely Hernández Ballinas, jefa del Área de Formación de Públicos y Fomento a la Lectura, explicó que el proyecto nace de una necesidad real: “Aunque nuestros estudiantes tienen que leer forzosamente para sus actividades académicas, sabemos que la lectura tiene grandes beneficios de relajación y esparcimiento. Nuestro objetivo es acercarlos desde un aspecto lúdico y divertido”.

La dinámica, que ya se instaló en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) y que este 11 de marzo llegó al Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) —en la Plaza de la Amistad—, busca romper con la solemnidad de las bibliotecas y llevar la lectura a los espacios de convivencia universitaria.

Durante la jornada, los jóvenes disfrutaron de una sala de lectura al aire libre, participaron en la «Lotería de Autores y Autoras» —mexicanas, locales e internacionales— y concluyeron con actividades de pintura, un espacio para la expresión creativa.

En esta travesía literaria, el área de Divulgación Científica se sumó con la actividad «Bulpología», que explora la ciencia detrás de las dietas, demostrando que el conocimiento también puede ser ligero y accesible. Como incentivo adicional, se regalaron libros, termos y otros artículos promocionales de esta institución formativa.

Aunque en ocasiones anteriores se ha manejado que la dinámica es exclusiva para la comunidad universitaria, Hernández Ballinas aclara que el proyecto tiene un horizonte más amplio.

Además de las visitas programadas para lo que resta del semestre en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) y el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), la meta es llegar a los Campus de Ciudad Universitaria, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

“Vamos a participar en las jornadas de bienestar con narración oral y lectura de cuentos. Queremos llevar estas actividades a otras áreas, porque conocemos la importancia de la promoción de la lectura en todos los niveles”, afirmó.

La funcionaria universitaria destacó el valor de apostar por la lectura en el nivel superior, una etapa donde, a diferencia de la primaria o secundaria, suelen escasear los programas de fomento. “Estamos muy orgullosos de generar estrategias que fomenten la lectura con nuestros estudiantes universitarios”, concluyó.

Un aliciente adicional para los alumnos es la posibilidad de obtener créditos optativos al participar en los «Círculos de Lectura entre Universitarios», una actividad paralela que demuestra que, en la UACJ, la formación profesional también pasa por encontrar un refugio en las páginas de un libro.