Explosión en refinería de Salina Cruz moviliza a cuerpos de emergencia; descartan daños en viviendas

Una explosión al interior de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, generó alarma durante la noche del lunes y provocó la inmediata movilización de equipos de emergencia. A pesar de la intensidad del incidente, las autoridades confirmaron que no hubo afectaciones en las viviendas cercanas.

El estallido ocurrió alrededor de las 20:30 horas en una de las áreas de operación de la planta. Personal de Pemex y brigadistas internos actuaron de inmediato para contener el incendio, que pudo ser controlado en poco tiempo.

De acuerdo con los primeros reportes, varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales del municipio. Entre ellas se encuentran trabajadores de Pemex y empleados de una empresa contratista que realizaban labores dentro del complejo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil efectuó recorridos por colonias aledañas para verificar posibles daños. Tras la inspección, la dependencia informó que las estructuras habitacionales permanecen sin afectaciones.

Pemex indicó que el siniestro está bajo control y que especialistas continúan evaluando la zona para determinar el origen de la explosión. También reiteró que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y que la situación no representa riesgo para la población.

Hasta ahora, las causas del incidente siguen bajo análisis, mientras personal técnico mantiene las labores de supervisión en el área afectada.