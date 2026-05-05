La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, informó que el Gobierno Municipal intensificará las acciones de prevención y combate contra la rickettsiosis, una enfermedad que ya se considera endémica en Ciudad Juárez y que representa un riesgo importante para la población.



Durante su intervención en la conferencia de prensa junto a otros funcionarios municipales, explicó que por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, la campaña de información y prevención será fortalecida este año, con el objetivo de ampliar el alcance entre la ciudadanía y reforzar el trabajo coordinado con instituciones de salud tanto gubernamentales como no gubernamentales.



La funcionaria detalló que la rickettsiosis es una enfermedad provocada por una bacteria que se transmite principalmente a través de garrapatas, aunque también puede ser propagada por piojos.



Señaló que entre las principales medidas preventivas destacan mantener la limpieza en los hogares, evitar acumulación de objetos, reforzar la higiene personal y acudir de inmediato a una unidad de salud ante cualquier síntoma.



Advirtió que los primeros signos de la enfermedad pueden confundirse con otros padecimientos, ya que inician con fiebre, malestar general y dolor de garganta, pero pueden evolucionar rápidamente a complicaciones graves como la aparición de manchas en la piel y la necesidad de hospitalización.



Santana dio a conocer que actualmente se tienen 21 casos confirmados y 11 defunciones en la ciudad, lo que refleja una letalidad cercana al 51 por ciento, considerada alta por las autoridades sanitarias.



Ante este panorama, indicó que uno de los principales enfoques será reducir este índice mediante la capacitación continua al personal médico y la atención oportuna de los pacientes.



Destacó también que ha incrementado la participación ciudadana en las acciones de campo, ya que actualmente más familias permiten el acceso a brigadas para labores de información, revisión, descacharrización y fumigación, lo que calificó como un avance importante en la estrategia municipal.



Señaló que otro de los retos es la gestión de pruebas diagnósticas, debido a que Ciudad Juárez no cuenta con un laboratorio estatal de salud pública, por lo que se trabaja para agilizar el envío de muestras al estado de Chihuahua y reducir los tiempos de respuesta.



Las autoridades reiteraron que las acciones de prevención serán permanentes y se reforzarán en los próximos días como parte de una estrategia integral para proteger la salud de los juarenses.