La empresa prestadora del servicio en la ruta del Valle de Juárez informó que durante esta semana suspenderá temporalmente sus operaciones, con el fin de trasladar las unidades a las oficinas de Transporte del Gobierno del Estado.

Esta medida forma parte de los acuerdos previamente establecidos con la autoridad estatal, como requisito para la regularización del servicio.

Durante este periodo, las unidades serán sometidas a revisiones mecánicas, además de la verificación física de los permisos correspondientes para la prestación del servicio público.

La empresa Star Soluciones en Transporte señaló que trabajará para cumplir con todos los requerimientos en el menor tiempo posible, con el objetivo de reanudar el servicio a la brevedad.

Asimismo, destacó que esta ruta representa un beneficio importante para los habitantes del Valle de Juárez y sus comunidades aledañas, así como para quienes se trasladan desde Ciudad Juárez hacia esa región.

Por su parte, Ramón Sáenz, propietario de la empresa Star Soluciones e impulsor del proyecto, pidió comprensión a los usuarios que ya comenzaban a utilizar este servicio, y aseguró que las operaciones se reanudarán una vez que concluyan las revisiones y trámites solicitados por la Dirección de Transporte del Estado.