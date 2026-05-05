—Se avecinan movimientos en el equipo de Sheinbaum

—Maru Campos respira y Morena tiembla

—El profe Chaparro se convierte en esquirol de Corral

—Adiós a Rafa Cano, un grande del periodismo

La semana arrancó con todo y, como era de esperarse, el escándalo del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya sigue acaparando la atención y los reflectores en la Mañanera. Ante tanta presión, a Claudia Sheinbau no le quedó de otra más que tomar el toro por los cuernos.

Por momentos, a la presidenta se le notaba el nerviosismo, hasta se le fue el color, sobre todo cuando le soltaron la pregunta incómoda: ¿y en Morena hay o no hay corrupción? Todo esto luego de que Ariadna Montiel, la nueva mandamás del partido, advirtiera clarito que “en Morena ya no habrá candidatos con ni un olorcito a corrupción”.

En mal momento Montiel soltó la advertencia, justo cuando el nombre de Rocha Moya está en boca de todos, junto con otros nueve personajes, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, que son acusados de tener vínculos con el narcotráfico, específicamente con la facción “Los Chapitos”.

La presidenta no tuvo más remedio que echar mano del manual obradorista y, fiel al estilo de la Cuarta Transformación, desvió la atención señalando a los supuestos adversarios políticos como artífices de una campaña de desprestigio en su contra.

El nerviosismo de la presidenta no pasó inadvertido para nadie; en varios momentos, lo disimuló con una actitud burlona hacia la oposición, soltando comentarios afilados que buscaban restarle peso a las críticas y mantener el control del escenario político.

Hay que reconocer que la presidenta busca proyectar temple frente a las presiones del extranjero y los reclamos de casa, pero en ciertos momentos se le ve tambalear, y su discurso no termina de convencer ni a propios ni a extraños.

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En medio del alboroto por las broncas del gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum juntó ayer a todo el Gabinete, tanto el legal como el ampliado, en Palacio Nacional. La reunión fue una verdadera encerrona, justo cuando las cosas se pusieron tensas con Estados Unidos por el rollo de la extradición del gobernador de Sinaloa, Raúl Rocha Moya.

La lista de asistentes incluyó a Omar García Harfuch, recién desempacado de Culiacán, Rosa Icela Rodríguez, Marcelo Ebrard y Marath Bolaños. Sumaron también los jefes de agencias, los del IMSS, ISSSTE, hasta el de Conade, y varios más.

Se conoció que uno de los temas que abordó que la presidenta Sheinbaum, fue la relación con estados Unidos y con un tono directo y sin rodeos, dejó claro que no piensa ceder ni tantito en el tema de la soberanía nacional, aunque haya presión del extranjero.

También trascendió que se viene una limpia del gabinete. Ella pidió que quienes quieran lanzarse por algún cargo en esas elecciones lo digan de una vez, para ir viendo cómo se acomodan los cambios y dejar listo al equipo que se quedará al pie del cañón.

Vale destacar que ya se han visto cambios en el gabinete, Ariadna Montiel dejó la Secretaría de Bienestar para dirigir Morena, Leticia Ramírez tomó su lugar, Esthela Damián se va por la candidatura a gobernadora de Guerrero, y Luis María Alcalde pasó a la Consejería Jurídica.

Julio Berdegué salió de Agricultura y ahora es asesor en temas del T-MEC, mientras Columba López lo sustituyó en la Sader. Así, Sheinbaum va preparando el terreno para que nada la agarre desprevenida en el 2027.

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Dicen los enterados que después del caso de los elementos de la CIA operando en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos ya respira más tranquila; y no es para menos, la tranquilidad llegó luego del derechazo que los gringos le acomodaron al gober sinaloense Raúl Rocha y, de rebote, a Morena.

Maru vivió momentos de mucha tensión, pero ahora la situación se ha calmado un poco. Sin embargo, el asunto todavía no está resuelto, pues la Procuraduría General de la República continúa con las investigaciones y más de 50 personas serán llamadas a declarar sobre el caso.

Pero ahora, con la bronca más relajada y el ambiente menos pesado, Maru también tuvo encerrona en Palacio estatal, y reunió a su gabinete para poner lupa en los avances de las acciones y programas de gobierno y para reforzar el jalón diario por el estado.

Se nota que la mandataria quiere que nadie afloje el paso, y por eso en las fotos de la reunión vemos a Gilberto Loya, Santiago De la Peña, Fernando Álvarez Monge, Gabriel Valdéz y Roberto Fierro, todos con cara de “aquí no se raja nadie”.

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La marcha en contra de la gobernadora Maru Campos, orquestada por Javier Corral y encabezada por el profe Martín Chaparro, apenas logró reunir a unas 150 personas, lo que la convirtió en un rotundo fracaso. Esto contrasta notablemente con las protestas en Sinaloa, donde miles de manifestantes exigen la extradición del gobernador Raúl Rocha Moya por su pésimo gobierno y por sus nexos con el narcotráfico.

Resulta que Morena y sus líderes, ayer armados de pancartas y consignas marcharon como protesta en contra de la supuesta presencia de la CIA en Chihuahua y la exigencia de que la gobernadora solicite licencia mientras se investiga el asunto.

Entre los que dirigieron la marcha se encontraba el profe Chaparro, Benjamín Nogueira, La Vicky y Víctor Quintana, e integrantes de grupos como Movimiento 4/20, Pro-Palestina y el Partido Comunista.

La gran ausente, Andrea Chávez, ni la bendición les dio; se deslindó y dejó morir la marcha, confirmando que ni entre ellos se aguantan —las peleas internas están a todo lo que da.

La “gran marcha” terminó sin incidentes, vigilada por la policía y sin respuesta oficial, pero evidenció que Morena anda más que perdido en los quehaceres de la movilización allá en chihuahuitas tierras.

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El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores informó ayer, con profundo pesar, el fallecimiento de su presidente nacional y fundador, Rafael Cano Franco, ocurrido la noche de este lunes 4 de mayo de 2026 en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Rafael Cano Franco deja un legado imborrable en el periodismo mexicano. Su ética, compromiso y defensa de la libertad de expresión inspiran a seguir su ejemplo. El Foro Nacional de Periodistas honra su memoria. Nuestras condolencias a familiares y colegas. Descanse en paz.