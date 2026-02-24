Ciudad Juárez, Chihuahua — La feria de empleo organizada por el municipio y INDEX Ciudad Juárez mostró este martes 24 de febrero la alta demanda laboral en la ciudad, con cientos de personas haciendo fila desde la noche del lunes 23 para participar. El evento comenzó a las 9 de la mañana y concluirá a la 1 de la tarde.

@juareznoticias.com Feria de empleo ofrece esperanza: los no contratados hoy tendrán chance en nuevas empresas ♬ sonido original – juareznoticias

La directora de Desarrollo Económico municipal, Tania Maldonado, explicó que, aunque se hará todo lo posible por contratar a la mayoría de los asistentes, quienes no logren obtener un puesto hoy no se quedarán sin oportunidades laborales. Para ellos, se está creando una base de datos que estará disponible para las empresas que abrirán próximamente en Ciudad Juárez.

“Queremos que nadie se quede sin opciones. Incluso si no son contratados hoy, podrán ser considerados para las vacantes que ofrecerán las nuevas empresas que llegarán a la ciudad”, señaló Maldonado.

Además de la posibilidad de empleo futuro, los asistentes recibieron capacitación en distintos temas, como cómo evitar chantajes por teléfono y cómo organizar de manera eficiente sus documentos, fortaleciendo así sus herramientas para conseguir trabajo.

Agregó que la iniciativa refleja no solo la urgencia de empleo que existe en la frontera, sino también la estrategia del municipio y de INDEX Ciudad Juárez para garantizar que cada ciudadano tenga acceso a oportunidades laborales, incluso más allá de la feria de hoy.