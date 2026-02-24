Niñas y adolescentes a partir de los 12 años, así como mujeres jóvenes hasta los 29 años, expondrán su talento como emprendedoras y empresarias en el Bazar Femprende 3ra Edición, informó Paloma González, delegada del ICHIJUV en la Zona Norte.

@juareznoticias.com Pequeñas grandes líderes: niñas y mujeres jóvenes inspiran en Femprende ♬ sonido original – juareznoticias

La funcionaria explicó que el evento se llevará a cabo el próximo 21 de marzo, de 17:00 a 22:00 horas, en el Parque Central, y estará abierto al público general. Además de la exposición y venta de productos, habrá varios talleres, una clase de yoga impartida por una instructora especial, y módulos de comida, moda, stickers, así como espacios donde las participantes demostrarán su talento realizando perforaciones para colocar aretes.

González destacó que el registro para participar está abierto para niñas de 12 años hasta mujeres de 29 años, reforzando la invitación a quienes deseen emprender y mostrar sus proyectos. Señaló que en la segunda edición del bazar se registró la asistencia de 300 personas y la participación de 60 expositoras, lo que refleja el interés de la comunidad por apoyar y aprender de estas jóvenes emprendedoras.

El Bazar Femprende busca consolidarse como un espacio de aprendizaje y desarrollo para niñas y jóvenes que desean iniciar sus propios proyectos, fomentando la creatividad, el liderazgo y la autonomía económica desde edades tempranas.

Además de impulsar la economía local, el evento promueve la participación comunitaria y el reconocimiento al talento emergente, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer y adquirir productos creados por estas jóvenes empresarias que marcan el ejemplo.