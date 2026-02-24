La presidenta municipal de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich Duarte, fue víctima de un ataque armado este martes 24 de febrero mientras circulaba por la carretera Hermosillo–Mazatán, a la altura del kilómetro 60, según confirmaron autoridades estatales.

El fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la funcionaria viajaba acompañada de su hijo cuando un vehículo los alcanzó y abrió fuego contra la camioneta en la que se trasladaban. La agresión habría iniciado tras un incidente vial, cuando la unidad de la alcaldesa intentó rebasar a otro automóvil, lo que provocó un altercado con los ocupantes de ese vehículo.

Minutos después, los agresores alcanzaron la camioneta y dispararon varias veces contra el conductor. El ataque dejó sin vida al hijo de la alcaldesa en el lugar, mientras que ella resultó herida y fue trasladada a recibir atención médica, aunque hasta el momento no se ha especificado su estado de salud.

Las autoridades señalaron que, por ahora, no existen indicios que relacionen el ataque con hechos del crimen organizado o con motivos políticos. Elementos de seguridad fueron desplegados en la zona para dar con los responsables y continuar con la investigación.

