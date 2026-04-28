La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) recibirá una inversión de 6 millones 690 mil pesos (mdp) para la adquisición de equipos especializados y programas de capacitación docente en beneficio de su comunidad estudiantil.

Francisco Llera Pacheco, rector del plantel, informó además que se llevó a cabo una reunión de coordinación para dar inicio al Proyecto UTPN-Talento Juárez, para el Desarrollo de Competencias y Habilidades.

En este programa participan las secretarías de Educación y Deporte (SEyD), y de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico, la Red Talento Juárez y la UTPN, que conjugarán esfuerzos para la ejecución del recurso otorgado por el Gobierno del Estado.

“Esta mesa nos permitió coordinar la estrategia e identificar cómo va a fluir el financiamiento y cómo se va a adquirir el equipo, identificar y validar las áreas del equipamiento”, explicó Llera Pacheco.

Añadió que el recurso otorgado por la administración estatal proviene de un porcentaje de la recaudación del Impuesto Sobre Nómina (ISN), que se canalizará para impulsar el fortalecimiento de Instituciones de Educación Superior (IES) en Ciudad Juárez con la adquisición de infraestructura técnica.

Esta iniciativa canaliza la inversión pública en la formación de recursos humanos especializados que se inserten en el sector productivo de la región, que demanda nuevos conocimientos y aptitudes.

En la reunión estuvieron presentes el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez; la directora de Educación Superior, Gloria Domínguez; la líder de Talento Juárez, Raquel Borjón; el director académico de Inadet-Cenaltec, Enrique Terrazas; el director de Cenaltec Juárez, Raúl Varela y la asesora técnica de la SIDE, Sonia Carrasco.

Por la UT Paso del Norte acudió además la directora académica, María de los Ángeles Holtzeimer; el director de Planeación, Héctor Molinar; el director de Vinculación, Francisco García; el asesor académico, Rodrigo Ríos y el director de Finanzas, Gabriel Muñoz.