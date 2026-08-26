Finalizan labores de rehabilitación de drenaje en la calle Montebello

Con una inversión de 16.8 millones de pesos, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), concluyó los trabajos de infraestructura realizados en la calle Montebello, con el objetivo de mejorar la red de drenaje sanitario y ampliar la distribución de agua tratada en este sector de la ciudad, en beneficio de 3 mil 200 personas.

El Ingeniero Daniel Rodríguez, jefe de supervisión de obra de la JMAS, informó que, como parte del proyecto se instaló una nueva línea de distribución de agua tratada de 4 y 8 pulgadas, que consiste en 2 mil 100 metros lineales de tubería de material PVC.

“Esta zona ya tiene nueva línea de distribución de agua tratada de 4 y 8 pulgadas de material de PVC, con el objetivo de disminuir el uso de agua potable y darle un segundo uso al agua tratada para el riego de las áreas verdes”, explicó.

Detalló que, la línea de distribución de agua tratada va a permitir beneficiar 1.9 hectáreas de áreas verdes, que incluyen 14 parques de la zona como Placitas y Misiones del Sur, además de un área verde del Jardin de Niños Juana de Arco.

Dentro del proyecto, también se llevó a cabo la sustitución de 420 metros de tubería de drenaje sanitario en la calle Montebello, del tramo que comprende la calle Luis Rey hasta Misiones del Sur, debido a que la infraestructura ya había cumplido con su vida útil.

Los trabajos también incluyeron la instalación de nuevas descargas sanitarias y tomas domiciliarias, con el propósito de mejorar el servicio para los habitantes del sector.

“También para concluir con la obra, se realizó la sustitución del pavimento en el tramo intervenido entre la calle Luis Rey a la calle Misiones del Sur, para entregar la vialidad en buenas condiciones”, añadió.

Por otra parte, David Morales, vecino del sector desde 1991, destacó que, esta obra es de gran beneficio para todos en la zona, ya que los trabajos representan un cambio importante, particularmente durante las lluvias.

“De verdad que fue de gran beneficio para todos los que vivimos alrededor. Hace como cuatro semanas estaba lloviendo fuerte y nos preocupamos por cómo estaría la casa, pero cuando llegamos, nada, ni una gota”, compartió.

Asimismo, señaló que, la nueva línea de agua tratada mejorará las condiciones de las áreas verdes y parques del sector.

“Les agradecemos mucho por su esfuerzo y dedicación. Los vi trabajar desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, los sábados también, fue un maratón”, expresó.

Con la conclusión de esta obra, la JMAS refrenda su compromiso de fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad, así como de promover el aprovechamiento del agua tratada para el cuidado de las áreas verdes y mejorar la calidad de los servicios para las familias juarenses.