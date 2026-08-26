Abre la UACJ Escuelita de futbol para jóvenes de 13 a 17 años

A sus 13 años, Jesús Alberto Rodríguez llegó al Complejo Deportivo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) con un propósito que puede resumirse en unas cuantas palabras: “Vine aquí a demostrar mi talento”.

A su lado estaba su papá, Jesús, quien conoce bien lo que significa crecer acompañado por el deporte. Cuando supo que la UACJ abriría por primera vez una Escuelita Formativa de Futbol para jóvenes de entre 13 y 17 años, no dudó en avisarle a su hijo y acompañarlo.

“Sobre todo es ese compromiso que tiene uno como papá, enseñarles a los niños algún deporte, que lo lleven a cabo y, ¿por qué no? El sueño de él es ser profesional, pues hay que apoyarlo uno como papá”, expresó.

La pasión por el futbol, en este caso, viene de familia. El padre juega como portero y medio central; el hijo, estudiante de la Secundaria Técnica 47, ya había practicado este deporte antes de presentarse en las instalaciones universitarias.

Pero detrás de las ganas de patear un balón existe un sueño todavía mayor.

“Quiero llegar a lograr mis sueños, que es ser futbolista o debutar”, dijo.

Y aunque todavía le faltan algunos años para llegar a la educación superior, hay algo que ya comienza a imaginar: cuando sea universitario quiere estudiar una carrera relacionada con el deporte.

Ese es precisamente uno de los propósitos de la nueva Escuelita Formativa de Futbol de la UACJ: que niñas, niños y adolescentes no solamente encuentren un espacio para entrenar, aprender y desarrollar sus habilidades, sino que comiencen a mirar a la Universidad como un lugar al que también pueden pertenecer en el futuro.

Este martes 25 de agosto, padres de familia y sus hijos acudieron al Complejo Deportivo de la UACJ para conocer las instalaciones y al equipo de entrenadores, además de realizar el registro de quienes formarán parte de esta primera generación.

La jornada comenzó a las 17:00 horas y marcó el arranque de un proyecto que busca construir desde las categorías formativas una estructura que, con el paso de los años, pueda nutrir a los representativos universitarios de futbol soccer, tanto varonil como femenil.

El Dr. Gustavo Sierra Muñiz, celebró que la respuesta inicial mostró el interés que existe entre las familias juarenses. Durante las primeras horas de registro, alrededor de 30 jóvenes habían acudido acompañados por sus padres, mientras que la meta planteada es alcanzar aproximadamente 60 participantes.

La convocatoria se difundió a través de las redes sociales y medios institucionales de la Universidad, así como mediante espacios deportivos y ligas de futbol de la localidad.

Los entrenamientos se realizarán los martes y jueves e incluirán ejercicios de coordinación, toque de balón y desarrollo progresivo de habilidades.

En este proceso, los jóvenes estarán acompañados por personal de la Universidad, entre ellos Tade Camacho y Francisco Javier Rodríguez, quienes forman parte del equipo de apoyo de la nueva escuela formativa.