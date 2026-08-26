Invierte la JMAS 120 mdp en la construcción de la Presa II; concluye obra

A fin de proteger a más de 35 mil familias de inundaciones en el suroriente, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realizó el ultimo colado de mezcla de concreto de los trabajos de construcción de la Presa Filtros II, una obra que representó una inversión superior a los 120 millones de pesos.

El Director Ejecutivo de la JMAS Juárez, Alberto Paredes, destacó la importancia de esta infraestructura, al señalar que permitirá atender de manera más eficiente las inundaciones que históricamente han generado problemas en este sector de la ciudad.

“Muy contento de estar aquí en esta obra, lo que es tradicional en las obras, hacer el ultimo colado. Estamos terminando hoy un proyecto muy grande, muy importante, que es la terminación de la presa Filtros II. Es una obra con una inversión de más de 120 millones de pesos, que viene a resolver grandes problemas de inundaciones en la zona norponiente de Ciudad Juárez”, señaló.

Explicó que, además de brindar mayor seguridad a las familias que habitan en las zonas cercanas, la presa permitirá disminuir la cantidad de agua que llega a importantes colectores de la ciudad, entre ellos el Norzagaray y el Cuatro Siglos, contribuyendo a prolongar su vida útil y reducir las afectaciones que pueda sufrir durante la temporada de lluvias intensas.

Resaltó que, se trata de una obra cuya importancia va más allá de su ubicación, ya que, aunque no se encuentra dentro de la mancha urbana, genera un beneficio directo de 35 mil familias al prevenir inundaciones y proteger el patrimonio de los juarenses.

Asimismo, el Director Paredes, destacó que, el proyecto forma parte de las acciones impulsadas por la gobernadora Maru Campos para atender las necesidades de la población y fortalecer la infraestructura hidráulica de Ciudad Juárez.

“Y como las obras enterradas, es una obra que no se ve, no está propiamente en Ciudad Juárez, pero trae un beneficio muy grande para toda la comunidad. Este arroyo tiene historias de pérdida de vidas humanas, con esta presa se va a lograr evitar esas tragedias de aquí en adelante”, enfatizó.

La presa Filtros II se localiza en el Periférico Camino Real, sobre el cauce del Arroyo Colorado y el arroyo de las Víboras. Cuenta con una altura de más de 21 metros y una capacidad de almacenamiento de 385 millones de litros.

Con la conclusión de la Presa Filtros II, la JMAS fortalece la infraestructura para el manejo de aguas pluviales y avanza en la construcción de una ciudad más preparada para enfrentar las lluvias, priorizando en todo momento la protección y seguridad de las familias juarenses.