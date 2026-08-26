miércoles, agosto 26, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Clausura Municipio predio donde se almacenaban residuos industriales para evitar riesgos
Portada

Clausura Municipio predio donde se almacenaban residuos industriales para evitar riesgos

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Empleados de varias dependencias municipales atendieron hoy una denuncia relacionada con la acumulación de residuos de origen industrial en tres predios contiguos que forman parte de un solo negocio.

El caso fue revisado previamente durante la mesa de trabajo semanal, por lo que la intervención se realizó en la calle Sandía y Avena, de la colonia El Granjero.

El director de Limpia, Gibran Solís, informó que durante el recorrido constataron la presencia de una cantidad importante de residuos industriales, por lo que se notificó, sancionó y clausuró el lugar.

Recordó que el manejo de los residuos de manejo especial es responsabilidad de quienes los generan, por lo que el Municipio participa principalmente en labores de inspección y vigilancia para verificar que estas actividades se desarrollen conforme a la normatividad.

banner

La Dirección de Protección Civil, a través del Departamento de Administración de Riesgos, fue quien llevó a cabo la clausura del lugar, debido a la falta de medidas de seguridad y al riesgo de que pudiera registrarse un incendio.

David Abdo, de Protección Civil, aseguró que el establecimiento ya había sido notificado desde el pasado 20 de julio por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Dirección de Ecología, sin embargo, al no atender las observaciones ni las medidas preventivas solicitadas, se determinó proceder con la clausura.

Francisco García, encargado del área de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología, señaló que la dependencia aplicó inicialmente una sanción por el equivalente de 100 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), pero advirtió que de persistir el incumplimiento, la multa podría duplicarse de manera sucesiva hasta que se retire el material y se atiendan las disposiciones establecidas por las autoridades.

You Might Also Like

You may also like

Abre la UACH periodo para solicitar beca para 2027

Finalizan labores de rehabilitación de drenaje en la calle Montebello

Buscan a dos masculinos desaparecidos en Ascensión

Abre la UACJ Escuelita de futbol para jóvenes de 13 a 17...

Invierte la JMAS 120 mdp en la construcción de la Presa II;...

Realizan en el IMSS 66 procuración de riñones y córneas