Clausura Municipio predio donde se almacenaban residuos industriales para evitar riesgos

Empleados de varias dependencias municipales atendieron hoy una denuncia relacionada con la acumulación de residuos de origen industrial en tres predios contiguos que forman parte de un solo negocio.

El caso fue revisado previamente durante la mesa de trabajo semanal, por lo que la intervención se realizó en la calle Sandía y Avena, de la colonia El Granjero.

El director de Limpia, Gibran Solís, informó que durante el recorrido constataron la presencia de una cantidad importante de residuos industriales, por lo que se notificó, sancionó y clausuró el lugar.

Recordó que el manejo de los residuos de manejo especial es responsabilidad de quienes los generan, por lo que el Municipio participa principalmente en labores de inspección y vigilancia para verificar que estas actividades se desarrollen conforme a la normatividad.

La Dirección de Protección Civil, a través del Departamento de Administración de Riesgos, fue quien llevó a cabo la clausura del lugar, debido a la falta de medidas de seguridad y al riesgo de que pudiera registrarse un incendio.

David Abdo, de Protección Civil, aseguró que el establecimiento ya había sido notificado desde el pasado 20 de julio por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Dirección de Ecología, sin embargo, al no atender las observaciones ni las medidas preventivas solicitadas, se determinó proceder con la clausura.

Francisco García, encargado del área de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología, señaló que la dependencia aplicó inicialmente una sanción por el equivalente de 100 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), pero advirtió que de persistir el incumplimiento, la multa podría duplicarse de manera sucesiva hasta que se retire el material y se atiendan las disposiciones establecidas por las autoridades.