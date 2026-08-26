Abre la UACH periodo para solicitar beca para 2027

La Universidad Autónoma de Chihuahua abrió su convocatoria de solicitud de becas de nivel licenciatura para el semestre enero-junio 2027.

El proceso de solicitud se llevará a cabo exclusivamente en la página: http://becas.uach.mx/” hasta el 16 de octubre del 2026.

Los requisitos son:

*Llenar la solicitud en línea dentro del periodo establecido.

*Ser estudiante de segundo semestre en adelante, según corresponda a su plan de estudios.

*Contar con el promedio requerido para el tipo de beca que se desea solicitar en el ciclo inmediato anterior.

*Contar con sus datos actualizados en la Secretaría Académica de su Facultad. En caso de no ser así, se deberá realizar dicha actualización.

Es indispensable ingresar al sistema y subir de manera digital y legible los documentos requeridos en formato JPEG, según el tipo de beca que solicites.

Es importante destacar que no se atenderán casos extemporáneos y que todas las solicitudes deberán realizarse únicamente a través de internet. La resolución de las solicitudes se publicará el 4 de diciembre de 2026 en la página oficial de becas de la UACH.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al Departamento de Becas, a través del correo: becas@uach.mx o al teléfono (614) 439-1500, extensiones 2047, 2049, 2170 y 2173. La UACH reitera que este trámite es personal e institucional, por lo que no se permite la gestión a través de intermediarios.