La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido de ayer domingo 1 a este lunes 2 de marzo atendieron 33 servicios de emergencia en la ciudad, sin que se registraran hechos sobresalientes.



De acuerdo con el reporte oficial, el Departamento de Bomberos brindó atención a 22 servicios, mientras que el Departamento de Rescate Municipal atendió 11 intervenciones.



Las autoridades señalaron que las incidencias se desarrollaron dentro de los parámetros habituales y sin situaciones de gravedad.



En cuanto a las actividades y eventos masivos realizados durante el fin de semana, Protección Civil dio seguimiento preventivo a diversos espectáculos y concentraciones públicas, registrando una importante afluencia de asistentes.



El viernes se contabilizó un aforo total aproximado de 10 mil 700 personas. Destacó el evento de los Bravos con 9 mil 500 asistentes, así como actividades en el Lienzo Charro con 400 personas.



El Circo Hermanos Fuentes Gasca reunió a 250 asistentes, Atracciones Calderón a 250 personas y el Circo Portugal a 300 asistentes.



Para el sábado, la afluencia acumulada fue de aproximadamente 5 mil 100 personas. Entre los eventos se incluyó la Cruzada con mil 500 asistentes, “Arte en el Parque” con 200 personas, Atracciones Calderón con 170, el Circo Fuentes Gasca con 130, el Circo Portugal con 300, el béisbol regional con 800 asistentes, el concierto “Libre de Amor” con mil 600 personas y actividades en el Lienzo Charro con 700 asistentes.



El domingo se registró una afluencia estimada de 450 personas, distribuidas entre Atracciones Calderón con 100 asistentes, el Circo Fuentes Gasca con 150 y el Circo Portugal con 200 personas.



La dependencia municipal reiteró que todos los eventos se desarrollaron sin incidentes mayores, gracias a la coordinación preventiva y operativa implementada para salvaguardar la integridad de las y los asistentes.



Protección Civil exhortó a la ciudadanía a continuar respetando las medidas de seguridad en eventos públicos y reportar cualquier emergencia al número 911.