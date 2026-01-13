Un hombre perdió la vida esta tarde luego de que fuera atropellado por el conductor de un camión de transporte sobre la carretera Juárez-Porvenir, justo a la altura de la colonia Riveras del Bravo.

El fatal incidente se registró a la altura de la calle Rivera del Bravo, de la colonia del mismo nombre, hasta donde arribaron elementos de Vialidad para tomar nota del hecho.

En el lugar se informó que el vehículo involucrado es un autobús de transporte de personal con número económico 10973, perteneciente a la empresa Wiwynn. El conductor fue asegurado en el sitio por las autoridades para quedar a disposición de la instancia correspondiente mientras se realizan las investigaciones.

Paramédicos acudieron al cruce señalado y, tras revisar a la persona atropellada, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica y fue cubierto conforme a los protocolos establecidos.

La zona fue acordonada para permitir las labores periciales y el levantamiento del cuerpo. Será la autoridad competente la que determine las circunstancias del hecho y establezca las responsabilidades legales.