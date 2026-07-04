La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), firmó un convenio de colaboración con el Museo del Niño, para realizar una donación de 3 millones de pesos para beneficiar a 15 mil niñas y niños de zonas vulnerables con el acceso al Museo Interactivo La Rodadora.

Rosa María Matus, Directora Jurídica de la JMAS, informó que, este convenio fue autorizado por el Consejo de Administración del organismo, con el objetivo de fomentar y fortalecer la cultura del cuidado del agua entre la niñez juarense.

“Para la Junta de Agua y Saneamiento es muy importante educar a nuestras niñas y niños, ahí es donde empieza la cultura del agua”, expresó.

Explicó que, esta aportación permitirá que niñas y niños de sectores vulnerables visiten La Rodadora y participen en actividades que promueven el uso responsable del agua y la importancia de prevenir taponamientos en el sistema de drenaje sanitario.

“El objetivo es fomentar la cultura del agua sobre todo en los niñas y niños de Juárez, que nos ayuden a conservar el vital líquido y sobre todo prevenir taponamientos en el drenaje sanitario”, agregó.

Por su parte, Alfonso Murguía, presidente del patronato del Museo del Niño en Ciudad Juárez, agradeció a la JMAS por fortalecer esta alianza que, desde hace varios años, impulsa acciones de concientización dirigidas especialmente a la niñez.

“Estamos agradecidos y contentos con la firma de un convenio de colaboración entre el patronato, La Rodadora y la Junta de Agua de Juárez, para seguir promoviendo la cultura del agua en la ciudad”, señaló.

Destacó que, en una ciudad como Juárez, donde es vital contar con el servicio de agua, es importante mantener el trabajo de manera coordinada para fomentar el uso responsable y cuidado del agua potable.

“Sin agua no hay vida y sin vida no hay cuidad. Es importante concientizar sobre la importancia de cuidar el agua y el propósito de mantener esta colaboración es para llevar el mensaje del buen uso del agua a cada uno de los ciudadanos”, añadió.

Con este convenio, la JMAS reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la educación entre las niñas y niños juarenses, promoviendo una cultura del cuidado y uso responsable del agua.