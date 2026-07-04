El despliegue de 159 operativos a cargo de la Agencia Estatal de Investigación, derivados de diversas carpetas de la Unidades de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, permitieron obtener importantes resultados durante el pasado mes de junio.

Durante ese periodo, las acciones ministeriales lograron asegurar ocho armas de fuego de distintos calibres e igual número de cargadores, así como 641 cartuchos útiles.

Además, se aseguró un total de 119.836 kilogramos de drogas, de los cuales, 116.434 kilogramos corresponden a cristal, 2.934 kilogramos de mariguana, 443 gramos de cocaína y 25 gramos de heroína.

También se realizaron 69 cateos, de los cuales, 21 se ejecutaron de manera simultánea con la participación coordinada de la AEI, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

De igual manera se cumplimentaron 431 órdenes de aprehensión por diversos delitos, de las cuales, 14 corresponden al delito de homicidio.

Otras 89 personas fueron detenidas en flagrancia y puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, y se logró localizar a 45 masculinos con reporte de ausencia y/o desaparición,

En junio también se logró la recuperación de 35 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 81 vehículos para investigación.