Marcando un precedente para la formación cívica en la región, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fue sede el mediodía del 12 de marzo de la firma del Convenio de Colaboración con el Instituto Estatal Electoral (IEE), el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua.

La reunión, celebrada en la emblemática Sala de Rectores de la Rectoría de esta casa de estudios a las 13:00 horas, reunió a las máximas autoridades electorales y académicas con un objetivo claro: robustecer los mecanismos de capacitación y profesionalización en materia de género y democracia.

Educación con perspectiva de género

El fruto inmediato de este acuerdo es el lanzamiento del Diplomado “Liderazgo Político de las Mujeres”, el cual se coordinará desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua.

Esta iniciativa sucede al éxito de las cuatro ediciones anteriores del Diplomado “Democracia y elecciones” que la UACJ y el IEE han impulsado de manera conjunta.

Durante el evento, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ, enfatizó la relevancia de esta alianza.

“No es nada más un documento firmado. Es un hecho”, expresó el rector durante su mensaje institucional.

Un frente común por la participación política

La licenciada Yanko Durán Prieto, en su doble calidad de Presidenta del IEE y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, destacó la importancia de la academia como aliada en la vigilancia y promoción de los derechos políticos.

«Agradezco la disposición de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por firmar este convenio de colaboración que sé, como siempre, va a rendir frutos muy importantes para ambas instituciones, si no, también, por el inicio de este diplomado que tiene como eje central las nuevas violencias en contra de la mujer», señaló Durán Prieto tras la firma del documento.

Detalles de la jornada

La sesión, moderada por la maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez, directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, contó con la presencia de figuras clave como la Magistrada Roxana García Moreno —en representación del Magistrado Presidente del TEE, maestro Hugo Molina—; la licenciada Diana Patricia Ontiveros Aguirre, consejera del Instituto Estatal Electoral y representantes de la sociedad civil como la maestra Raquel Bravo Osuna, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres; la maestra Rosa Verónica Terrazas Aragonés, Presidenta del Consejo Directivo del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C.; y la maestra Martha Teresa González Rentería, Representante Legal del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C. (CAMT).

Por parte, de esta casa de estudios, asistieron el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de esta casa de estudios; el doctor Salvador Nava Martínez, secretario general; la maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica; así como la el doctor Alejandro Fornelli Martín del Campo, jefe del Departamento de Estomatología, en representación de la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB); Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA); el doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA); y el doctor Erwin Adán Martínez Gómez, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT); y el maestro Armando Rodríguez Hernández, director general de Comunicación Universitaria.

El evento concluyó puntualmente a las 14:00 horas con la fotografía oficial, sellando un compromiso que, según los indicadores de la Universidad, incrementará significativamente los proyectos de colaboración y la tasa de participación en programas de educación continua dentro de la entidad.