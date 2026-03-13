Elementos de la Dirección de Protección Civil atendieron la tarde de este jueves una fuga de gas natural registrada en la colonia Obrera, luego de que se reportara una perforación en un tubo conductor de la red general.

De acuerdo con la información proporcionada por personal de la dependencia, el incidente ocurrió cuando la tubería fue dañada durante trabajos de excavación en el área, lo que provocó la fuga del combustible.

Tras recibir el reporte, personal operativo acudió al lugar para dar apoyo a trabajadores de la empresa de gas natural encargados de atender la situación y realizar las reparaciones correspondientes.

Como medida preventiva, los cuerpos de emergencia mantuvieron una línea cargada con agua mientras se llevaban a cabo las maniobras de contención y reparación por parte del personal especializado.

Las autoridades indicaron que las acciones se realizaron siguiendo los protocolos de seguridad, con el objetivo de reducir cualquier riesgo para los habitantes del sector, mientras se controlaba la fuga.

Una vez concluidos los trabajos, la situación quedó bajo control sin que se reportaran personas lesionadas.