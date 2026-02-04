Con el propósito de acercar a la comunidad estudiantil a nuevas oportunidades de desarrollo profesional y científico, el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (IIT-UACJ) realizó este 3 de febrero la Expo Posgrados, correspondiente al semestre enero-junio de 2026.

Durante esta actividad se ofreció información dirigida a quienes se encuentran en la etapa final de sus estudios universitarios y desean continuar su preparación mediante programas especializados.

“Este programa tiene como fin mostrarles a los estudiantes que están a punto de egresar de nivel licenciatura y de nivel maestría los programas de posgrado, tanto de maestría como de doctorado que ofrece el Instituto”, explicó la Dra. Vianney Torres, coordinadora de Apoyo para el Desarrollo de la Investigación y Posgrado del IIT.

La jornada inició con una charla introductoria sobre las características, alcances y beneficios de cursar estudios avanzados dentro del Instituto. Posteriormente, estudiantes y egresados compartieron sus experiencias académicas y profesionales, destacando los aprendizajes obtenidos y el impacto que ha tenido esta formación en su desarrollo laboral y personal.

Actualmente, el IIT cuenta con 14 programas de posgrado, de los cuales 12 estarán disponibles para el semestre agosto-diciembre. Dentro de la oferta académica se encuentran tres programas doctorales: el Doctorado en Ciencias de los Materiales, el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada y el Doctorado en Tecnología.

En cuanto a las maestrías, se ofertan la Maestría en Materiales, adscrita al Departamento de Física y Matemáticas; la Maestría en Ingeniería Civil y la Maestría en Estudios y Gestión Ambiental, pertenecientes al Departamento de Ingeniería Civil; además de la Maestría en Tecnología, la Maestría en Ingeniería Industrial y la Maestría en Manufactura, vinculadas al Departamento de Ingeniería Industrial. Por parte del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación se ofrecen la Maestría en Sistemas Inteligentes y la Maestría en Ciberseguridad.

Las personas interesadas en conocer detalles sobre requisitos, convocatorias y líneas de investigación pueden consultar la página oficial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En el menú principal deberán seleccionar la opción “Oferta educativa”, posteriormente ingresar a “Posgrados”, donde se despliega la información organizada por instituto y programa académico.