Realizan labores de mantenimiento al Monumento a la Cruz Roja

Personal de la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de limpieza general en el monumento a la Cruz Roja, ubicado en la avenida Henry Dunant.

Daniel Zamarrón, titular de la dependencia, informó que las labores incluyeron el retiro de basura, limpieza del área y poda de maleza, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y ofrecer espacios más seguros y ordenados para peatones y automovilistas que transitan por la zona.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de estos espacios, evitando tirar basura y reportando áreas que requieran atención, pues la idea es conservar una ciudad más limpia y ordenada.

