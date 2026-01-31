viernes, enero 30, 2026
Impulsa Cuauhtémoc Estrada transparencia y solicita a la UACH rendición de cuentas sobre arrendamiento de inmuebles

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, realizó una solicitud formal de información a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) para conocer el destino de los recursos obtenidos mediante el arrendamiento de inmuebles propiedad de la institución.

La solicitud fue presentada luego de inquietudes manifestadas por exalumnos, estudiantes y padres de familia, quienes han demandado mayor claridad sobre el destino de estos recursos extraordinarios. De acuerdo con el legislador, la petición incluyó el listado de inmuebles de la UACH, el número de propiedades actualmente arrendadas, aquellas utilizadas para eventos artísticos o culturales —como conciertos y espectáculos—, así como los montos percibidos por dichos conceptos.

Estrada Sotelo informó que la universidad negó proporcionar la información requerida, argumentando que se trataba de un acto de autoridad. No obstante, el diputado sostuvo que dicha interpretación es incorrecta, ya que el derecho de petición no exige una fundamentación adicional por parte del solicitante.

“El respeto a la autonomía universitaria es absoluto y la defiendo plenamente; sin embargo, la autonomía no debe confundirse con la falta de rendición de cuentas. Se trata de recursos que la universidad obtiene legítimamente y que deben destinarse a su objeto principal: la formación profesional de las y los estudiantes”, subrayó.

Ante la negativa de la UACH, el coordinador de la bancada de morena anunció que el tema será planteado en la próxima sesión permanente del Congreso del Estado, mediante preguntas formuladas conforme al artículo 66 de la Constitución local, con el propósito de que la institución proporcione la información solicitada.

Finalmente, el legislador reiteró que esta acción busca refrendar el compromiso con la transparencia, el acceso a la información pública y el fortalecimiento de las instituciones educativas, en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad chihuahuense.

