El Presidente Cruz Pérez Cuéllar informó que el Gobierno Municipal mantiene activos 18 frentes de trabajo para atender el problema de bacheo en distintos sectores de la ciudad.



“Queremos tratar de cubrir la mayor parte posible, tenemos seis brigadas permanentes más 12 contratos que se hicieron con la iniciativa privada, en este momento tenemos 18, y dependiendo del tiempo que duré, que se calcula unos dos meses, aun se tienen recurso asignado”, comentó en la conferencia de prensa semanal.



Explicó que la administración decidió ampliar las brigadas de trabajo debido a la gran extensión de carpeta asfáltica que existe en Ciudad Juárez y a las constantes solicitudes ciudadanas para reparar calles dañadas.



El alcalde reconoció que el deterioro de las vialidades es un problema permanente en Juárez y que suele agravarse durante la temporada de lluvias.



“Con la temporada de lluvias se complica más, la idea es avanzar lo más que podamos, es un tema que nunca se va a acabar, siempre se va a estar atendiendo, si dejas de atenderlo se te puede hacer más grave”, mencionó.



Esta semana, la Dirección General de Obras Públicas dio a conocer que durante el mes de abril taparon 2 mil 380 baches, trabajando en diversos sectores de la mancha urbana.



Por otro lado, el alcalde indicó que aún faltan por entregar 35 obras, las cuales ya se están usando, pero la idea es darle a conocer a la ciudadanía las cosas que se están haciendo



Por otra parte, mencionó que se han instalado 114 mil luminarias LED en lo que va de la actual administración.