Bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, arrancó esta tarde la colecta nacional 2026 de la Cruz Roja Mexicana, en una ceremonia efectuada en la explanada de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (presidencia municipal).

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), Rubí Enríquez, encabezó el arranque de la colecta anual.

“Me siento muy honrada de acompañarles, no solo como autoridad, sino como Presidenta Honoraria del Voluntariado de la Cruz Roja Mexicana, ser parte de esta noble institución es un verdadero privilegio para mí que me inspira profundamente su ejemplo de servicio, me compromete a seguir trabajando desde el DIF municipal con total entrega por nuestra comunidad”, expresó.

Norma Guadalupe Domínguez Domínguez, directora de la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Juárez, envió un saludo y un agradecimiento a todos los que acudieron y agradeció el espacio otorgado en la presidencia municipal para el arranque de la colecta.

La directora recordó que este mes de marzo la Cruz Roja Mexicana cumple 84 años de fundación.

“Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí aún no nacíamos y la institución ya daba ese auxilio a la ciudadanía, esto quiere decir que de alguna manera lo hemos estado haciendo juntos y lo seguimos haciendo juntos, porque si no fuera por cada uno de ustedes que hace una aportación de una u otra forma, la Cruz Roja no fuera lo que es”, añadió.

Dijo que el gasto operativo de la Cruz Roja en Ciudad Juárez oscila entre los dos millones y medio de pesos, donde el ingreso mayor proviene de las unidades médicas y una parte que apoya el Estado.

“Es muy importante que en este 2026 nos sumemos de manera diferente a la Cruz Roja, ya que en Ciudad Juárez no hay tal boteo; como pueden ver, es por la situación del clima y otra la inseguridad, pero están las unidades médicas en donde se recibe el donativo y se les otorga un recibo, ya que todo se hace de manera muy transparente”, explicó.

Por su parte, Óscar Armando Corral Pérez, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, resaltó que la institución no trabaja sola, si no que todos trabajan en conjunto con ella.

Indicó que gracias al apoyo de la sociedad, durante 2025 se lograron resultados muy importantes en todo el estado de Chihuahua.

“Cada peso que se recauda se utiliza bien, con el objetivo de tener unas instalaciones dignas, ya que Ciudad Juárez no merece nada que no sea de calidad”, dijo.