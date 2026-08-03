“Fue Julio el mes con menos homicidios en 13 años”: alcalde

El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó que julio cerró como el mes con el menor número de homicidios dolosos registrados en los últimos 13 años en Ciudad Juárez, resultado que atribuyó al trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno en materia de seguridad.

Señaló que aunque cada hecho violento representa una preocupación para las autoridades y la ciudadanía, es importante analizar las cifras en su contexto y con base en indicadores oficiales.

Todos estamos en contra de que se registren este tipo de delitos en la ciudad, pero hay que ponerlo como debe corresponder. Juárez, en el mes de julio, fue el mes que menos decesos violentos ha tenido en los últimos 13 años, enfatizó.

Ortiz Orpinel informó que durante el mes pasado se registraron 39 homicidios en Juárez, mientras que en el mismo periodo del año pasado se contabilizaron 100 casos, lo que, dijo, refleja una disminución importante en los delitos de alto impacto.

Explicó que la incidencia delictiva también debe analizarse con base en la tasa por cada 100 mil habitantes, indicador utilizado para comparar ciudades con diferente población.

En ese sentido, señaló que Juárez registra 2.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que la ciudad de Chihuahua presenta 2.9, es decir, una tasa aproximadamente 22 por ciento mayor.

Comentó que en esta frontera es en donde más han disminuido en todo el estado el número de crímenes, por ello es imposible seguir diciendo que es una localidad muy violenta; al contrario, es una ciudad cada vez más segura, aunque lamentablemente siguen ocurriendo este tipo de hechos.

El alcalde señaló que los homicidios generan un alto impacto social, sin embargo, recordó que semanalmente se presentan los avances en materia de seguridad y la reducción registrada en distintos delitos.

Destacó que la estrategia de seguridad mantiene una coordinación permanente entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las demás corporaciones de los tres órdenes de Gobierno, lo que ha permitido fortalecer las acciones de prevención y combate a la delincuencia.

Ortiz Orpinel reiteró que el Gobierno Municipal continuará trabajando de manera conjunta con las autoridades estatales y federales para mantener la tendencia a la baja en los delitos y seguir construyendo una ciudad más segura para las familias juarenses.