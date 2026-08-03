Logró la SSPE la detención de 391 generadores de violencia durante julio

Un total de 391 generadores de violencia detenidos fue el resultado de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante el mes de julio, así lo dio a conocer Gilberto Loya, titular de la corporación durante la atención a medios realizada la mañana de este lunes.

El jefe policiaco destacó que en el mes, también se aseguraron 262 vehículos, 48 armas largas, 1 lanzacohetes, 81 cargadores, 2 artefactos explosivos y más de 2 mil 400 cartuchos útiles.

Asimismo, en el combate a las drogas, la Policía del Estado aseguró 5.79 kilogramos de marihuana, 1.1 kilogramos de cristal, más de medio kilo de cocaína y mil dosis de fentanilo.

Finalmente, Gilberto Loya destacó que estos resultados se encuentran respaldados en el uso del proyecto de seguridad Centinela y en la coordinación que complementan la estrategia para garantizar un estado más seguro:

“Las investigaciones coordinadas desde la Torre Centinela, y en apoyo de la estrategia más innovadora del país, nos ha permitido identificar vehículos utilizados en hechos violentos, reconstruir rutas de escape y ubicar a probables responsables de homicidios en distintos municipios. Gracias a este trabajo, durante julio, los homicidios dolosos se redujeron 44% respecto al inicio de la administración, equivalente a 668 víctimas menos”. Señaló el titular de la SSPE.

La SSPE reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía a través de acciones y despliegues estratégicos que permitan mantener la tranquilidad en el estado de Chihuahua.