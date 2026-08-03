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Logró la SSPE la detención de 391 generadores de violencia durante julio

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Un total de 391 generadores de violencia detenidos fue el resultado de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado durante el mes de julio, así lo dio a conocer Gilberto Loya, titular de la corporación durante la atención a medios realizada la mañana de este lunes.

El jefe policiaco destacó que en el mes, también se aseguraron 262 vehículos, 48 armas largas, 1 lanzacohetes, 81 cargadores, 2 artefactos explosivos y más de 2 mil 400 cartuchos útiles.

Asimismo, en el combate a las drogas, la Policía del Estado aseguró 5.79 kilogramos de marihuana, 1.1 kilogramos de cristal, más de medio kilo de cocaína y mil dosis de fentanilo.

Finalmente, Gilberto Loya destacó que estos resultados se encuentran respaldados en el uso del proyecto de seguridad Centinela y en la coordinación que complementan la estrategia para garantizar un estado más seguro:

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“Las investigaciones coordinadas desde la Torre Centinela, y en apoyo de la estrategia más innovadora del país, nos ha permitido identificar vehículos utilizados en hechos violentos, reconstruir rutas de escape y ubicar a probables responsables de homicidios en distintos municipios. Gracias a este trabajo, durante julio, los homicidios dolosos se redujeron 44% respecto al inicio de la administración, equivalente a 668 víctimas menos”. Señaló el titular de la SSPE.

La SSPE reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía a través de acciones y despliegues estratégicos que permitan mantener la tranquilidad en el estado de Chihuahua.

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