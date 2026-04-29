El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) anunció en Ciudad Juárez su oferta educativa y los espacios disponibles en los tres planteles de la Zona Norte, así como en la extensión del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) Juárez, como parte del programa educativo “Juntos a la Prepa 2026”.

Además, se informó que a través del CAST se contará con una ruta de transporte gratuita proporcionada por el Gobierno del Estado, con el fin de facilitar el traslado de las y los estudiantes y garantizar su acceso a la educación sin que la distancia represente una limitante.

El director general estatal de Conalep, Omar Bazán Flores, señaló que la institución se mantiene como una de las principales opciones educativas a nivel estatal, con más de 4 mil aspirantes registrados, por lo que hizo un llamado a madres y padres de familia para asegurar con anticipación el espacio de sus hijas e hijos, especialmente en Ciudad Juárez, donde la demanda en estos planteles es alta.

Asimismo, destacó la apertura de la nueva carrera de Microelectrónica y Semiconductores, una opción con alta proyección laboral que responde a las necesidades actuales de la industria y al crecimiento del sector tecnológico, posicionándose como una oferta innovadora en la región. Durante la presentación, cada director de plantel expuso las carreras disponibles, así como las fortalezas y ventajas de estudiar en estos centros educativos.

Además, se dio a conocer la opción para que personas que ya concluyeron su preparatoria puedan revalidar sus estudios y cursar únicamente las materias técnicas en modalidad sabatina, lo que les permite obtener un título de Profesional Técnico Bachiller y ampliar sus oportunidades laborales.

Finalmente, el director general reiteró que Conalep continúa fortaleciendo su compromiso con la educación técnica de calidad en la zona fronteriza, al ofrecer oportunidades reales de desarrollo académico y profesional para las y los jóvenes, así como para quienes buscan retomar sus estudios.

Para mayores informes, las y los interesados pueden contactar a los siguientes planteles:

Juárez I

Calle Sigma y Omega s/n, Fraccionamiento Industrial Magnaplex Teléfonos: 656 627 0659 / 656 619 7443 / 656 627 0531 / 656 627 1112

Juárez II

Enebro 5650, colonia Infonavit Aeropuerto, C.P. 32690 Teléfono: 656 620 4602

Juárez III

Bulevar Fundadores y Prolongación Santiago Troncoso s/n, Fraccionamiento Urbi Villa Bonita Teléfono: 656 566 2191

CAST Juárez Avenida Parque Industrial de los Aztecas #2220, Parque Industrial Aztecas Teléfonos: 656 620 4880 / 656 620 4881